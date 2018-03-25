قتيلان و 3 جرحى إثر سقوط جسر للمشاة في الجزائر (صور)

لقي شخصان مصرعهما وجرح 3 آخرون، جراء اصطدام مركبة بجسر للمشاة في ضاحية “خميس الخشنة” بولاية بومرداس شرقي العاصمة الجزائر.

وقالت قوات الدفاع المدني في بيان لها، إن “رافعة للأشغال العامة كانت محمولة على متن شاحنة بمقطورة، اصطدمت بالممر العلوي بالطريق السيار شرق/ غرب، فسقط على سيارة وحافلة نقل جماعي للركاب”.

وتعطلت حركة السير على الطريق السريع الذي يتواجد فيه الجسر، والذي يعتبر الأكثر استعمالًا في الجزائر، ما دفع السلطات الأمنية إلى تحويل السائقين إلى طريق آخر، بعدما استغرقت عملية إجلاء الجرحى وقتًا طويلًا.