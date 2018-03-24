مدير قناة جزائرية متهم بـ”الخطف والتعذيب” بسبب برنامج تلفزيوني

المصدر: ا ف ب

أعلن مدير قناة النهار الجزائرية أنيس رحماني، اليوم السبت، أنه سيمثل أمام القضاء بتهم “الخطف والتعذيب” ضد الكاتب رشيد بوجدرة، بعد استضافته في برنامج كاميرا خفية بث السنة الماضية.

ونشر أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، على حسابه في تويتر أنه سيمثل “هذا الأسبوع أمام قاضي التحقيق الغرفة العاشرة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بتهم اختطاف وتعذيب وترويع” الكاتب رشيد بوجدرة.

وتابع: “لا أعلق على هذه التهم صراحة، لكنني سأسلم القاضي فيديو يوضح بدقة ظروف تسجيل برنامج الكاميرا الخفية الذي استضاف رشيد بوجدرة، وبثت الحلقة في رمضان” الماضي.

وأكد المحامي خالد بورايو، الذي رفع الدعوى القضائية “أن تهمة التعذيب مؤسسة ضد شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه، وفق سيناريو غريب في برنامج أقرب إلى جلسة طرد الأرواح الشريرة”.

وكانت قناة “النهار” بثت في نهاية أيار/مايو 2017 حلقة من برنامج “رانا حكمناك” (أي قبضنا عليك) يظهر فيها الكاتب رشيد بوجدرة البالغ من العمر 74 عامًا وهو يتعرض للتهديد من ضباط شرطة مزعومين ليُجبَر على النطق بالشهادتين، على خلفية أن الكاتب “ملحد”.

وعند اكتشاف الخدعة، رفض بوجدرة بث البرنامج وهدد مدير القناة بمقاضاته، إلا أن القناة بثت الحلقة، ثم اعتذرت وأوقفت البرنامج بعد الاستياء الواسع والتعاطف الكبير الذي لقيه صاحب سيناريو فيلم “وقائع سنين الجمر” الحائز على السعفة الذهبية لمهرجان كان (1975).

وعبّر شقيق الرئيس الجزائري ومستشاره السعيد بوتفليقة،عن تضامنه مع الكاتب ووصف ما جرى معه بأنه “عيب وعار”.

وبعد استكمال التحقيق سيقرر القاضي إن كان سيحيل القضية إلى غرفة الاتهام، الأمر الذي “سيتطلب أسابيع وربما شهورًا”، بحسب المحامي بورايو.