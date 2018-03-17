بعد أن ظهر في “آسيا غوت تالنت”.. كوبرا تقتل “أبو زارين” (صور)

في حادث صادم، توفي مدرب ثعابين شهير شارك في برنامج “آسيا غوت تالنت” بعد أن لدغته كوبرا سامة.

وهاجمت الكوبرا القاتلة “أبو زارين”، الذي عُرف باسم “ساحر الثعابين” أثناء استعراض مهاراته في طريقه إلى ربع نهائيات “آسيا غوت تالنت”، في بيتونج بماليزيا.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، عمل الشاب البالغ من العمر 33 عامًا كرجل إطفاء، حيث علّم زملاءه كيفية صيد الثعابين الخطرة دون خطر.

كما أبهر جماهير التلفزيون من خلال الظهور في برنامج المواهب التلفزيوني “آسيا غوت تالنت”، حيث كان يقبّل الأفاعي السامة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تلدغ فيها كوبرا النجم الراحل، حيث دخل بغيبوبة في ماليزيا عام 2015؛ بسبب حادث مماثل.

وذاعت شهرة “أبو زارين” على مواقع التواصل الاجتماعي التايلاندية بعد أن زُعم أنه تزوج من أفعى، يُعتقد أنها تجسد صديقته المتوفاة.

ونفى “أبو زارين” تلك الادعاءات، وقال: “لقد استخدموا صوري وبدأوا في اختلاق القصص، قائلين إنني تزوجت من ثعبان، وهذا ليس صحيحًا”.