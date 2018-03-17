مصر.. إحالة 9 شرطيين للجنايات لتعذيبهم سجينًا حتى الموت

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، 9 شرطيين بينهم ضابط إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتعذيب مواطن حتى الموت في أحد أقسام الشرطة بالعاصمة القاهرة.

وقرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، إحالة الشرطيين التسعة إلى محكمة الجنايات؛ بعد إطلاعه على ملف قضية وتحقيقات وفاة مصري يدعى حسين فرغلي بقسم الوايلي شرق القاهرة في مايو/أيار 2016.

وكشفت تحقيقات النيابة في الواقعة، أنَّ قوة أمنية مكونة من سيارتي شرطة بها تسعة أفراد هاجموا العقار الذي يقطن فيه المجني عليه، وقاموا بالاعتداء عليه وتكسير محتويات المنزل ومن ثم اصطحابه إلى قسم الشرطة، بدعوى ورود بلاغ باحتجازه مواطنة في منزله.

وأوضحت التحقيقات أن عناصر الشرطة تناوبوا بالاعتداء على المواطن داخل قسم الشرطة باستخدام أدوات بينها صاعق كهربائي، مسببين له إصابات بالغة توفي على إثرها؛ بسبب معاناته من مرض في القلب.

وأكد تقرير الطب الشرعي بشأن حالة الضحية، أن الإصابات التي وجدت بظهر ورأس المتهم حدثت من الضرب.

وكان مقطع فيديو متداول العام الماضي، قد وثّق لحظة قيام عناصر من الشرطة بالقبض على محتجز قسم الوايلي والاعتداء عليه بطريقة وحشية، قبل اقتياده لقسم الشرطة.