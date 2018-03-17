10 قتلى في تحطم طائرة سياحية فوق منزل بالفلبين

المصدر: ا ف ب

قُتل 10 أشخاص على الأقل في الفلبين، السبت، جراء تحطم طائرة سياحية فوق منزل بعيد إقلاعها من مدرج في ضاحية العاصمة مانيلا، كما أعلنت السلطات.

وكانت الطائرة بمحركين من نوع “بي.آي-23” تحطمت بعيد إقلاعها من مدينة بلاريدل، فقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، وخمسة أشخاص على الأقل، ثلاثة أولاد ووالدتهم وجدتهم في منزل، كما أوضح قائد الشرطة المحلية خوليو ليزاردو.

وبعدما أعلن من قبل عن سبعة قتلى، أوضح: “اضطررنا إلى البحث بين الأنقاض للعثور على جميع الضحايا”.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب تحطم الطائرة التي تشغلها شركة “تشارتر” المحلية، كما ذكر قائد الشرطة المحلية.