الشرطة الأمريكية: تضاؤل آمال العثور على ناجين من انهيار جسر بفلوريدا

قالت الشرطة الأمريكية إن آمال العثور على مزيد من الناجين من انهيار جسر مشاة فوق عدة حارات مرورية ،عند جامعة فلوريدا الدولية، قد تضاءلت اليوم الجمعة.

ونقّب رجال الإنقاذ بين أنقاض جسر المشاة، وتأكدت وفاة ستة أشخاص بعدما انهار الجسر الذي شيّد حديثًا، وسحق سيارات على أحد أكثر الطرق ازدحامًا في جنوب فلوريدا أمس الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة في مقاطعة ميامي دايد صباح اليوم: “للأسف تحول الأمر من إنقاذ إلى عملية انتشال.. قد يرتفع عدد القتلى لأن هناك المزيد من السيارات لا تزال تحت الركام”.

وقضى أفراد الطوارئ والكلاب البوليسية الليل في البحث عن أي ناجين.

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام محلية أن عشرة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى منهم اثنان في حالة حرجة.

وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن السيارات كانت متوقفة لإشارة مرور عندما انهار الجسر حوالي الساعة 1.30 بعد ظهر أمس الخميس (1730 بتوقيت غرينتش).

وقال مسؤولون إن المخاوف بشأن استقرار الأجزاء الباقية من الجسر عرقلت جهود الإنقاذ.

وذكرت الجامعة أن الجسر الذي تكلف بناؤه 14.2 مليون دولار مصمم ليتحمل إعصارًا من الفئة الخامسة وليعيش 100 عام.