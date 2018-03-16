اختلفا في شارع عام ففقأ عينه بسيف

أدى خلاف مروري بين شاب بحريني وآخر خليجي إلى اعتداء الأخير على البحريني بسيف صغير، ما تسبب له بعاهة مستديمة في بصره.

وأدانت المحكمة في البحرين، الخليجي، بالحبس 3 سنوات وبحبس البحريني شهرًا، فيما طعن الأخير على الحكم.

وفي التفاصيل، وفق موقع “الأيام” المحلي، وقع الشجار في شارع الغوص بالمحرق، حيث نشب خلاف بين طالب خليجي (22 عامًا) وشاب بحريني (23 عامًا) عندما اعترض الطالب بسيارته مسار الثاني واصطدم بمركبته عدة مرات متعمدًا إيقافه، الأمر الذي تسبب بتلفيات في سيارة البحريني.

وبعد توقفه، ترجل الخليجي من سيارته متوجهًا للبحريني، وبدأت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى الضرب، ثم قام الخليجي بإخراج سيف صغير وضرب البحريني على وجهه ويديه ورأسه حتى فقد الوعي.