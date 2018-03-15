حادثة في جامعة الكويت تسفر عن وفاة طالبة وعدة إصابات

تعرّض عدد من الطالبات بجامعة الكويت، عصر اليوم الخميس، لحادث مروري داخل المواقف المتعددة الأدوار بموقع الجامعة في منطقة الشويخ التابعة لمحافظة العاصمة، مما أسفر عن وفاة طالبة وإصابة أخريات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه “تم نقل الطالبات إلى مستشفى الصباح في محافظة العاصمة لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرضن لها نتيجة الحادث”.

وأضافت الوسائل أنه “تم توجه عدد من قياديي جامعة الكويت إلى المستشفى لمتابعة الأمر والوقوف على حقيقة ما حدث”.

ونعت لاحقًا جامعة الكويت عبر حسابها الإلكتروني الطالبة المتوفاة، بالقول إن “الأسرة الجامعية تنعى أسرة الطالبة فجر الزعبي التي تعرّضت لحادث سير بالحرم الجامعي في الشويخ عصر اليوم الخميس أدى إلى وفاتها وإصابة طالبتين بجروح أدخلتا على أثرها مستشفى الصباح”.