عقب تهديدها بتفجير نفسها.. الكويت تفرج عن المواطنة نورة الشمري

أفرجت الأجهزة الأمنية الكويتية عن المواطنة نورة الشمري التي هددت بتفجير نفسها أمام شركة بورصة الكويت صباح الأربعاء.

وجاء الإفراج عن الشمري بعد التحقيق معها، والتأكد من عدم صدق تهديداتها لعدم حملها مواد متفجرة.

وقالت المحامية منى الأربش رئيسة لجنة المرأة في جمعية المحامين، والتي تواجدت برفقة النائب والمحامي الحميدي السبيعي والمحامي مجبل الشريكة، أثناء التحقيقات مع الشمري: “لله الحمد تم الإفراج عن نورة الشمري بعد حضورنا التحقيق معها”.

وقال النائب والمحامي الحميدي السبيعي بعد انتهاء التحقيق إنه “طلب من لجنة المرأة في جمعية المحامين تقديم الملاحظات على قانون الرعاية السكنية ليتم تقديمه إلى مجلس الأمة حتى يتم تعديله وتلافي النقص فيه”.

وكانت الشمري -وهي مواطنة في العقد الرابع من عمرها- أقدمت على رفع لافتة تهدد فيها بتفجير نفسها وكل من يقترب منها، حيث تم القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية التي ذكرت بأنها “تعاني من اضطرابات نفسية، وهي مطلقة ولم تتمكن من استئجار شقة للسكن بعد طردها من قبل أسرتها”.

وذكر نشطاء أن سبب تصرف الشمري هو “الاحتجاج على قطع وزارة الشؤون راتبها الشهري باعتبارها مطلقة”، فيما نفت وزارة الشؤون وجود ملف مساعدات في الوزارة باسم نورة الشمري.