الكويت.. استنفار بعد العثور على “رأس خروف” ورسالة تهديد في حقيبة طالبة

في حادثة غريبة من نوعها أثارت حالة من الذعر لدى الطلبة، عثرت فتاة في إحدى المدارس الثانوية في الكويت على رأس خروف داخل حقيبتها، وورقة داخل فمه تحوي عبارات تهديد بالقتل.

واستنفرت وزارة التربية، في منطقة مبارك الكبير التعليمية التابعة لها المدرسة، وفتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الواقعة.

وقالت صحيفة “القبس” المحلية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إن المدير العام للمنطقة منصور الديحاني وجَّه بفتح تحقيق فوري من قِبل قسم الشؤون القانونية، واللجوء إلى كاميرات المراقبة داخل المدرسة للتعرّف على هوية من قام بهذا الفعل، كما تم إعداد تقرير بتفاصيل الحادثة، وأُحيل إلى قطاع التعليم العام.

وبيّنت المصادر أن الوزارة تعاملت مع الحادثة بـ”جدّية”، وشدّدت على عدم التهاون مع الأمر، واتخذت كل الإجراءات الإدارية وفق اللوائح والنظم القانونية.