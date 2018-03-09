مصرع وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار جنوب مصر

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيبت أخريان، اليوم الجمعة؛ إثر سقوط عقار سكني بمحافظة الأقصر جنوبي مصر.

وأعلنت مصادر حكومية، أن سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا وطالبة (14 عامًا) لقيتا مصرعهما، فيما أصيبت سيدتان بكسور بالجسم؛ إثر انهيار منزل مكون من طابقين بقرية قبلي قامولا غرب محافظة الأقصر بجنوب مصر.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أحمد عبيد، أنه سيتم صرف 5 آلاف جنيه لكل حالة وفاة و200 جنيه بدل إعاشة يومي للمصابين بالمستشفى، إضافة إلى إرسال مساعدات عينية للمنكوبين.

وتعاني مصر من مشكلة انهيار العقارات، إذ كشف تقرير سابق عن أرقام صادمة حول المباني في مصر، وأوضح أنه يوجد 128 ألف مبنى غير قابل للترميم ويحتاج إلى الهدم، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية قابلة للانهيار ولابد من إزالتها.