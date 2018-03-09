منتخب مصر يواجه كولومبيا استعدادًا لكأس العالم

يواجه منتخب مصر لكرة القدم نظيره الكولومبي وديًّا في إيطاليا، بالجولة الأخيرة من الاستعدادات لمونديال روسيا 2018، وفقًا لما أوضحته مصادر رياضية.

وقال رئيس الاتحاد الكولومبي رومان خيسورون، إن اللقاء سيقام في الأول من يونيو المقبل.

وستكون هذه المباراة الثالثة التي يخوضها منتخب كولومبيا استعدادًا للمونديال، إذ يلتقي أولًا بفرنسا في 23 مارس الجاري في باريس، ويواجه أستراليا بعد 4 أيام في إنجلترا.

يذكر أن منتخب مصر سيدخل معسكرًا مغلقًا، من 19 مارس وحتى 2 أبريل، على أن يتخلله وديتان، أمام البرتغال واليونان؛ تحضيرًا لمونديال 2018.

كما يستعد الفراعنة لخوض 3 وديات، في مايو المقبل، حيث تم الاتفاق على مواجهة بلجيكا والكويت، وأخيرًا تم الاتفاق على ودية كولومبيا.

وسيلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالمونديال، مع روسيا البلد المنظم، وأوروغواي، والسعودية.