بريطانيا.. طيار بارع ينقذ طائرة من العاصفة إليانور (فيديو)

خاض أحد الطيارين غمار معركة طاحنة مع العاصفة “إليانور” التي كادت تلحق خطرًا محققًا بالطائرة وركابها.

لكن براعة طاقم الطائرة في التعامل مع الموقف أسهمت في هبوط الطائرة بسلام، وهو ما دفع الركاب في نهاية المحنة إلى الثناء على براعتهم في انقاذ الطائرة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو صوره شخص يدعى غراهام كيرك، وبثه على حسابه في موقع تويتر، وفيه ظهرت طائرة، قال كيرك إنها تابعة لشركة بريتيش إيرويز (الخطوط الجوية البريطانية)، كانت تصارع الرياح أثناء توجهها من إدنبرة إلى لندن، قبل أن يسيطر عليها الطيار ببراعة.

وعندما حاول الكابتن الهبوط بطائرته المترنحة، اضطر إلى التحليق بها من جديد بسبب شدة الرياح، قبل أن ينجح في الهبوط في المحاولة الثانية، بحسب الصحيفة.

وكتب كيرك، الذي يصف نفسه بأنه “محامٍ في النهار ومطرب في الليل”، في تعليقه على مجريات الرحلة رقم BA8705، إنها كانت مثل الأفعوانية (دوامة الملاهي)، وأضاف “اشتروا للكابتن كأسًا من الجعة”.

وضربت العاصفة “إليانور”، يوم الأربعاء الماضي، دولًا أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل، وتعطيل حركة المطارات وخدمات القطارات.

LCY: where each flight today comes with a free rollercoaster ride. Very sporting go-around on today’s BA8705 from EDI. Someone buy that captain a beer! #StormEleanor @LondonCityAir @standardnews @DailyMailUK @BBCNews pic.twitter.com/KH0r4OHCRT

— Graham Kirk (@ghkirk) January 3, 2018