مركبة “مثيرة للريبة” قرب قصر بكنغهام تثير استنفار شرطة لندن

أثارت مركبة “مثيرة للريبة” متروكة قرب قصر بكنغهام في لندن، استنفار الشرطة البريطانية مساء الخميس.

وقال متحدث باسم شرطة لندن: “أُبلغ ضباط في دورية روتينية عن مركبة مثيرة للريبة مصفوفة في منطقة هايد بارك كورنر”، مضيفًا أنه “لا يزال الضباط موجودين وأغلقنا طرقًا”.

لكن الشرطة أعادت في وقت لاحق فتح الطرق حول القصر “بعد التحقق من أمر المركبة”.

وقالت هيئة النقل في لندن: “يجري الآن فتح كل الطرق… هناك اختناق مروري في المنطقة لكن الوضع سيتحسن الآن”.

والملكة إليزابيث غير موجودة في قصر بكنغهام إذ ذهبت إلى ضيعة “سندرينغهام” شرق لندن الخميس لقضاء عطلة عيد الميلاد.