الكويت.. لص يسرق سيارة طبيب ويرتكب مخالفات بـ”لوحاتها”

تفاجأ وافد مصري، يعمل طبيبًا في الكويت، بوجود مخالفات كبيرة مسجلة على لوحة سيارته، أدت إلى منع تجديد إقامته، تبيّن لاحقًا، أن لصًا هو من ارتكبها، بعد سرقة سيارة الطبيب ووضع لوحاتها على سيارته.

ووفق صحيفة “الأنباء” الكويتية، قدم رجال المرور مساعدة إلى الطبيب، واستخرجوا له صورًا أظهرت أن لوحة سيارته اليابانية قد وضعت على مركبة رباعية الدفع، من المرجح أن يكون صاحبها من سرق مركبة الطبيب المصري.

وكانت سيارة الطبيب سرقت من مواقف مستشفى الجهراء، غربي مدينة الكويت، في شهر آذار/مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه تلقى إخطارًا بوجودها بلا لوحة في ساحة ترابية في المنطقة ذاتها.

وقال الطبيب، إنه ولدى تجديد إقامته تفاجأ بوجود “بلوك” على معاملاته، نظرًا لوجود مخالفات جسيمة مسجلة بموجب لوحة المركبة المسروقة.

ونصح عناصر المرور الطبيب، بدفع المخالفات حتى يتم فتح “البلوك”، ومن ثم التوجه للإدارة العامة للتحقيقات؛ لإثبات أن المركبة مسروقة، ولم تعثر عليها الأجهزة الأمنية حتى الآن، بحيث يتم إلغاء المخالفات المسجلة على المركبة.

بدورهم، شرع رجال مباحث المرور في تحرياتهم لضبط صاحب المركبة الرباعية.