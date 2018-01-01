شقيقتان بالكويت تنهالان ضربًا على مصففة شعر بسبب “الصبغة”

اتهمت مصففة شعر فلبينية مقيمة في الكويت، شقيقتين بالاعتداء عليها بالضرب داخل مقر عملها، بدعوى أنها أفسدت صبغة شعر إحداهما.

وقال مصدر أمني، بحسب صحيفة “الرأي” المحلية، إن “شقيقتين انقضتا على مصففة الشعر الفلبينية أمام زميلاتها العاملات الأخريات والزبونات، اللائي حاولن التدخل لتخليص المجني عليها من يد المعتديتين”.

وأضاف أن “الشقيقتين قالتا إن “العاملة المعتدى عليها أفسدت صبغة إحداهما، وأجابت بأنه ليس من حقهما الاعتداء عليها بهذا الأسلوب؛ لتثور ثائرة إحدى الشقيقتين فبادرت بالبصق على العاملة قبل أن تغادرا المكان، بحسب صحيفة “الرأي” المحلية”.

وتابع أن “صاحبة الصالون اصطحبت العاملة المجني عليها للمخفر، وأبلغت الشرطة بحادثة الاعتداء من جانب الشقيقتين اللتين تطاولتا على صاحبة الصالون أيضًا”، لافتة إلى أن الشقيقتين “زبونتان دائمتان”.