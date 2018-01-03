جنازة تتحول إلى ساحة حرب بين أقارب متوفى (فيديو)

تحولت جنازة بمدينة غلاسكو في اسكتلندا إلى ساحة حرب بين المشيعين أمام محرقة الجثث.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عشرات الأشخاص وهم يركلون ويلكمون بعضهم بعضًا، في حين اضطر رجل إلى ضرب الجميع بعصًا.

ووفقًا للصحيفة، فإن مقطع الفيديو أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم احترام المشيعين الشخص المتوفى بعد انتهاء الجنازة، منوهةً إلى عدم وضوح هوية المشيعين وتوقيت المشاجرة.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص حاملًا عصاه، ويقوم بالاعتداء على بعض المتواجدين، ومن بينهم عدد من النساء خلال المشاجرة.

وأبرزت الصحيفة واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في المكان نفسه، منذ عامين بعد سقوط ضريح عليه.