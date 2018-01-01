مقتل رجل أعمال بريطاني كبير مع عائلته في أستراليا‎

المصدر: أ ف ب

قتل رجل أعمال بريطاني كبير مع عائلته، في حادث طائرة في أستراليا، تحطمت على المياه، عشية حلول السنة الجديدة، على ما أعلنت الشرطة الاثنين.

وتحطمت الطائرة، التي كانت تقل ريتشارد كازنز المدير العام لمجموعة “كومباس” لتحضير وجبات الطعام الجماعية، الأحد، في نهر “هوكزبري” على بعد حوالى 50 كيلومترًا شمال سيدني.

وانتشلت من حطام الطائرة جثث الطيار والركاب الخمسة وهم ريتشارد كازنز وابناه وهما في العشرينات من العمر وخطيبته وابنتها البالغة 11 عاماً.

وقال رئيس الشركة بول ولش في بيان “كلنا في كومباس نتعاطف مع عائلة ريتشارد وأصدقائه ونتقدم بأحر التعازي اليهم”.

واعتبرت مجلة “هارفرد بزنيس ريفيو” قبل فترة قصيرة كازنز من أفضل رجال الأعمال أداء في العالم، وكان ينوي كازنز ترك الشركة خلال السنة الحالية.

ولم تعرف أسباب الحادث على الفور وقد فتح تحقيق به، وأفاد شهود بأنهم رأوا الطائرة، وهي من نوع “بيفر سي بلان”، تنحرف فجأة وتسقط في المياه.