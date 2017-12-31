سيدني أولى مدن العالم الكبرى احتفالًا بحلول العام 2018

المصدر: أ ف ب

يبدأ شرق الكرة الأرضية باستقبال العام 2018 إذ تنطلق من جزر المحيط الهادئ ومن ثم استراليا الاحتفالات بحلول السنة الجديدة التي تقام وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وبسبب فارق التوقيت، ستكون “سيدني” أول مدينة كبرى في العالم تحتفي بحلول العام 2018، مع انتظار مشاركة 1.5 مليون شخص إلى خليجها الشهير لحضور عرض الألعاب النارية التقليدي.

وسيتضمن العرض -هذه السنة- مفرقعات بألوان قوس القزح ستنطلق من جسر “هاربر بريدج” الشهير، احتفالاً بتشريع الزواج بين المثليين، إثر استفتاء وطني نال دعماً واسعاً في صفوف السكان.

ولتسليط الضوء أكثر على هذا العرض، صمم الممثل الهوليوودي هيو جاكمان أشهر أبناء سيدني 20 ثانية من هذا العرض بالذهبي والفضي مع فورتوناتو فوتي صاحب الشركة التي تشعل خليج المدينة سنويًا.

شُهب في هونغ كونغ

أما هونغ كونغ فقد وعدت بعرض هائل يستمر 10 دقائق قبيل منتصف الليل مع ظهور “شُهب” تطلق من ناطحات سحاب تطل على مرفأ “فكيتوريا هاربر”.

واستعاضت إمارة دبي هذا العام عن عرض الألعاب النارية الشهير الذي يشهده “برج خليفة” أعلى مبنى في العالم، بعرض ليزر.

وزينت الجادات والساحات الرئيسة في موسكو لاستقبال السنة الجديدة، وسيضيء عرض للألعاب النارية 36 مبنى في العاصمة الروسية.

ورغم المشاكل الأمنية التي تعاني منها “ريو دي جانيرو”، تأمل بلدية عاصمة البرازيل السياحية استقطاب عدد قياسي من الاشخاص إلى شاطئ “كوباكابانا” على أن يرتدوا بغالبيتهم الملابس البيضاء كما جرت العادة.

ذكرى مأسوية في تركيا

وأمام خطر وقوع اعتداءات، ولا سيما بسيارات تقتحم تجمعات في الشوارع، كما حصل في نيس بفرنسا وبرشلونة بإسبانيا، سيكون ضمان الأمن الشغل الشاغل للسلطات والمنظمين.

ولا تزال ذكرى رأس السنة 2017 المأسوية تلازم تركيا بعدما اقتحم رجل مسلح برشاش نادي “رينا” الشهير في إسطنبول؛ ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين.

وقررت السلطات التركية في هذا الإطار، منع التجمعات في ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول، وفي أحياء أخرى تشهد حركة كبيرة.

وفي أستراليا تلقت الشرطة تعزيزات في الكثير من المدن الكبرى، ولا سيما في “سيدني” حيث جهز العناصر بأسلحة شبه أوتوماتيكية.

وبعد أسبوع على اقتحام سائق سيارة لجموع في “ملبورن”؛ ما أدى إلى سقوط 18 جريحاً وضعت كتل إسمنتية في بعض المدن الأسترالية لحماية مناطق المشاة.

وقال شاين باتن الذي يرأس الشرطة بالإنابة في مقاطعة “فيكتوريا” التي تشكل “ملبورن” عاصمتها: “سينتشر عدد غير مسبوق من عناصر الشرطة في الشوارع.

وسيعزز انتشار الشرطة في نيويورك -أيضاً- خلال الاحتفالات التقليدية بحلول العام الجديد في ساحة تايمز سكوير التي نفذ قربها هجوم قبل 3 اسابيع.

وينتظرأن يأتي مليونا شخص، اليوم الأحد، إلى الساحة الشهيرة؛ رغم تراجع الحرارة إلى 10 درجات تحت الصفر.