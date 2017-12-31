في حادث غريب.. “توك توك” يعطل أكبر خط سكك حديدية في مصر

أعلنت هيئة السكك الحديدية في مصر، اليوم الأحد، أن سائق “توك توك” تسبب في تعطل أكبر خط سكك حديدية في مصر، بعد اقتحامه شريط السكك الحديدة “القاهرة ـ أسوان” من مكان غير معلوم.

وأوضحت الهيئة أن سائق “التوك توك” لم يلتزم بالتعليمات الخاصة بعبور السكك الحديدية، واقتحم مكانًا غير معدٍ للمارة مصطدمًا بقطار رقم 84 “القاهرة ـ أسوان”، وكسر الشبكة الأمامية لجرار القطار، متسببًا في تعطله وتوقف الخط وتأخرت 4 قطارات أخرى عن موعدها.

وشهدت مصر منذ بداية العام الحالي 2017، وحتى شهر يونيو/حزيران الماضي 116 حادث قطار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكنّها شهدت طوال العام الماضي 159 حادث قطار على مستوى جميع المحافظات، وهو ما يشير إلى تفاقم الأزمة.

وتعد مصر من بين أسوأ 10 دول في العالم، تشهد معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضي مقتل 202 شخصًا، وما يقرب من ألف مصاب.

وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة سكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه.