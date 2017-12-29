بعد 60 عامًا.. رجل يكتشف أن صديقه المقرب هو شقيقه

اكتشف رجل من ولاية هاواي الأمريكية بعد 60 عامًا أن صديقه المقرب هو شقيقه.

وأوضحت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن “ماكفارلين”، 74 عامًا، لم يلتق بوالده قط، فيما تبنت إحدى الأسر شقيقه “روبنسون” 72 عامًا، الذي لم ير كلا والديه في حياته.

وتابعت الصحيفة، أن الأخوين أجريا تحليلات حمض نووي بشكل منفصل لمعرفة أصولهما، وعندما استخدم “ماكفارلين” موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لأصول الأحماض النووية وجد شخصًا يحمل “كروموسومات إكس” التي يحملها.

وقال “روبنسون”: “هذه أجمل هدية كريسماس حصلت عليها، كان لدي أخ صغير توفي عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، وظننت أني لن أتمكن من العثور على والدتي الحقيقية مرة أخرى”.

وولد “ماكفارلين” عام 1943 في مدينة هونولولو بهاواي حيث قررت والدته عرضه للتبني، ولكن والديها اكتشفا الأمر وقررا تبني حفيدهما بشكل رسمي.

بعد 15 شهرًا، ولد “روبنسون” في المدينة نفسها وعُرض للتبني فور ولادته، لذا فهو لا يعرف والديه الحقيقيين، وشاء القدر أن يلتقي الرجلان في المدرسة الابتدائية ويصبحا أصدقاء طول العمر.