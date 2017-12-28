كويتي دفعه الحماس في الدفاع عن زوجته إلى التورط في قضية اعتداء و”هتك عرض”

دفع الحماس مواطنًا كويتيًا أراد الدفاع عن زوجته، أثناء شجارها مع امرأة أخرى في أحد الأسواق العامة في منطقة المنقف، إلى ضرب غريمة زوجته ضربًا مبرحًا، ما أدى إلى تورطه في قضية اعتداء بالضرب وهتك عرض.

وكشف مصدر أمني لصحيفة “الراي” المحلية أن المواطن المعتدي كان بصحبة زوجته في سوق عام في المنقف، وابتعد عنها قليلًا ثم شاهدها تتشاجر مع امرأة أخرى، فهرع إليها وخلصها من غريمتها بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح، ثم أخذ زوجته وغادر المكان.

وأوضح المصدر أن المجني عليها، التقطت بعد الواقعة أرقام لوحة سيارة المعتدي وتوجهت إلى مخفر شرطة المنطقة، وسجلت ضده قضية اعتداء بالضرب و”هتك عرض”.

وبعد أن استدعته الشرطة، تحجج المعتدي بأنه كان يدافع عن زوجته التي وقعت ضحية المرأة، واتهم المرأة بأنها شتمته وهددته.

وأحيل الطرفان إلى التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.