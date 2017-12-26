كويتي يقتل زوجته السعودية خنقًا

أقدم مواطن كويتي الثلاثاء على قتل زوجته السعودية البالغة من العمر 22 عامًا خنقًا، في محافظة الجهراء، قبل أن يسلّم نفسه للأجهزة الأمنية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني أن “المواطن وهو من مواليد 1989، سلّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفًا بقتله زوجته (الحامل)”، مضيفًا أن “رجال الأمن نقلوا الزوجة إلى المستشفى بعد الوصول إلى مكان الحادثة، إلا أنها فارقت الحياة”.

وذكر المصدر أنه “تمت إحالة المواطن إلى جهات الاختصاص لبدء التحقيقات ومعرفة دوافع الجريمة”، مبينًا أن “المواطن كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه للجريمة”.