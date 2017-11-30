خليجي يقتحم مخفرًا للشرطة.. وهذا ما طلبه من الضابط‎ !

احتجزت الشرطة الكويتية، مواطنًا عشرينيًا، اقتحم مركزًا للشرطة، وهدد ضابطًا ودعاه لمواجهته في “الخارج” و”من دون زيه العسكري”.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله، إن المواطن البالغ من العمر 24 عامًا، دخل مخفر الصليبية، شمال غرب الكويت، للاستفسار عن فتاة محتجزة، ليبلغه ضابط المخفر، وهو برتبة نقيب، بأنها محتجزة على ذمة قضية مالية.

وبدأ الشاب بالانفعال، والتحدث بطريقة غير لائقة، ما دفع رجال الأمن للتحقق من هويته وتفتيشه، مطالبينه بإبراز إثباته الشخصي، ليرد بأنه لا يملك إثباتًا، ويتم إثر ذلك التحفظ عليه واحتجازه.

وبحسب المصدر، فقد أبدى الشاب “مقاومة عنيفة”، وصاح بوجه رجال الأمن بلهجة كويتية، وقال: “أنتم مو رياييل (رجال)، تحولون بنت مطلوبة فلوس للتنفيذ المدني”؛ ليتوجه بعد ذلك بكلامه إلى النقيب، ويهدده بالقول: “إنت إذا رجال قط (إنزع) بدلتك واطلع لي برا، واتحداك تعلمني (تخبرني) انت وين ساكن، وشرف أمي ما أخليك، انت ما تعرفني”.