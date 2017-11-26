الشرطة الكويتية تلاحق سيدتين دهستا طالبتين داخل مدرسة ثانوية

تلاحق الشرطة الكويتية سيدتين شرعتا بدهس طالبتين بعد الاعتداء عليهما داخل مدرسة ثانوية بمنطقة الجابرية.

وبحسب مصدر أمني، توجهت دورية شرطة إلى مكان وقوع المشاجرة داخل مدرسة في “الجابرية” وتبين أن المجني عليهما من مواليد 2003.

وأضاف المصدر أن “الطالبتين أفادتا بأن امرأتين قامتا بضربهما وسبهما وشرعتا في دهسهما، فيما قدمتا بيانات المركبة التي كان المدعى عليهما على متنها”، وفقًا لصحيفة “الأنباء” الكويتية.

وفي حادث منفصل، تقدم والد فتى يبلغ من العمر 17 عامًا ببلاغ يفيد بتعرّض ابنه للضرب من قبل مجهولين في اسطبلات الأحمدي وأرفق تقريرًا طبيًا يؤكد ادعاءه.