فيديو صادم.. مهندس صيانة يصلح محرك طائرة بـ”لاصق عادي”

أثار مقطع فيديو لمهندس صيانة طائرات، جدلًا واسعًا، بعد ظهور المهندس أثناء إصلاحه عطلًا ما في محرك إحدى الطائرات بـ”استخدام شريط لاصق عادي”.

وأظهر المقطع، الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أمس الأربعاء، قيام المهندس بإصلاح العطل في محرك الطائرة التابعة لشركة “EasyJet” الاقتصادية في بريطانيا باستخدام شريط لاصق عادي، وهو الذي يستخدم للصق الأشياء البسيطة، حسب ما يظهر للوهلة الأولى.

وصور المقطع في مطار “شيفول” بمدينة أمستردام الهولندية، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن مصور المقطع كان أحد المسافرين المتوجهين إلى مدينة برلين الألمانية.

وأعطى قائد الطائرة تنبيهًا بأن الرحلة ستتأخر عن موعد الإقلاع قليلًا بسبب خلل فني، ثم صعد أحد المهندسين إلى المحرك وأزال شريطًا لاصقًا قديمًا ونظف المنطقة بالكحول ثم وضع لاصقاً جديداً.

ويتضح من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشريط اللاصق القديم أصبح رخواً وغير ثابت في مكانه بعد فترة من التحليق؛ ما استدعى تغييره بلاصق جديد على محرك الطائرة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصور المقطع قوله، إنه “على ما يبدو فإن الشريط اللاصق موضوع لأسباب فنية وليس مجرد أسباب ظاهرية أو شكلية”.

ويتضح من ذلك أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها استخدام اللاصق على طائرات “EasyJet”، ففي العام 2005 انتشرت صور -أيضًا- لحالة مشابهة يتم فيها استخدام ذلك اللاصق.

ويوضح باتريك سميث، وهو طيار وأحد رواد موقع “askthepilot”، الأمريكي المتخصص بالسفر والرحلات الجوية، أن “ذلك الشريط اللاصق متين جداً وقادر على التمدد والانكماش ويتحمل مختلف درجات الحرارة”.

وبدورها، نفت شركة “EasyJet” وجود خلل بأي حال من الأحوال قد يضر بسلامة الطائرة أو الركاب في حال استخدام هذا الشريط اللاصق “الذي يعدّ أمرًا شائعًا في كتيبات صيانة الطائرات”.