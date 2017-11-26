احذر.. الدراجات النارية أخطر بكثير من السيارات

تشير دراسة كندية، إلى أن من المحتمل أن تؤدي حوادث الدراجات النارية إلى إصابات خطيرة، وحالات وفاة، وتكاليف طبية كبيرة أكثر بكثير من حوادث السيارات.

ويقول باحثون في دورية الجمعية الطبية الكندية إنه “على الرغم من أن عددًا كبيرًا من الأبحاث السابقة وثق احتمال أن تؤدي حوادث الدراجات النارية إلى إصابة أخطر بكثير من حوادث السيارات؛ إلا أن الدراسة الحالية تقدم أدلة جديدة على التكاليف المالية لهذه الحوادث.

وفحص الباحثون بيانات نحو 26831 مريضًا أصيبوا في حوادث دراجات نارية و281826 شخصًا أصيبوا في حوادث سيارات؛ وبشكل عام وجدت الدراسة أن معدل إصابات حوادث الدراجات النارية كان أكبر‭‭‭ ‬‬‬من معدل إصابات حوادث السيارات‭‭‭ ‬‬‬بثلاث مرات، وزاد احتمال التعرض لإصابات خطيرة عشر مرات بالنسبة لحوادث الدراجات النارية.

في الوقت نفسه، تزيد تكلفة علاج إصابات حوادث الدراجات النارية مرتين تقريبًا، عن حوادث السيارات خلال أول عامين بعد الحادث، وبلغ متوسط تكاليف علاج حوادث الدراجات النارية 5825 دولارًا كنديًا (نحو 4569 دولارًا أمريكيًا) مقابل 2995 دولارًا كنديًا (نحو 2349 دولارًا أمريكيًا).

ووجدت الدراسة، أن المعدل السنوي للإصابات بالنسبة للدراجات النارية بلغ 2194 شخصًا من بين كل 100 ألف شخص من أصحاب الدراجات النارية المسجلين، مقابل 718 شخصًا من بين كل 100 ألف من أصحاب السيارات المسجلين.

وقال الطبيب لويس لي، الذي يعمل في مستشفى بوسطن للأطفال، والباحث في كلية هارفارد للطب والذي لم يشارك في الدراسة إنه “نظرًا لأن قائدي الدراجات النارية أكثر تعرضًا للطريق من قائدي السيارات يزيد لديهم خطر أن تؤدي الحوادث التي يتعرضون لها إلى إصابات في القفص الصدري ومنطقة البطن والرأس والأطراف، ويساعد ارتداء الخوذة في منع إصابة الرأس ولكنها لا تحمي بقية الجسم.

وقال لي عبر البريد الإلكتروني “يجب على قائدي الدراجات النارية أن يدركوا الأخطار المتزايدة المرتبطة بقيادة دراجة نارية، وإن خطر التعرض لإصابة خطيرة وتكاليف طبية تزيد بشكل كبير بالمقارنة مع الركوب داخل سيارة تتعرض لحادث؛ “يجب على قائدي الدراجات النارية ارتداء خوذة والالتزام بالحد الأقصى للسرعة المنصوص عليه؛ كي يحاولوا الحد من إصابات الرأس”.