شاهد كيف سيعيش العالم في ثورة السيارات الطائرة؟

ما كان لأحد في القرن السابق، أن يتصور مدى التقدم العلمي الذي وصل إليه الإنسان في الوقت الراهن، حيث أصبحت الاكتشافات العلمية والابتكارات الحديثة أمرًا يحدث بشكل يومي في هذه الحقبة الزمنية.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أعلنت شركة بريطانية نجاحها في اختراع سيارة ثورية تستطيع التحليق فوق الطرق وعبر البحار، بالإضافة إلى قدرتها على السير على الطرق مثل السيارات التقليدية.

وحددت الشركة البريطانية العام 2020 كموعد مبدئي لطرح السيارة الأنيقة “نيوكس كرافت” بالأسواق، والتي يبلغ سعرها مليونًا ونصف المليون دولار .

وحول إمكانيات السيارة، كشفت الشركة أن السيارة ذات مقعدين فقط، ويبلغ وزنها 180 كغم، وهو الوزن الأقصى لحمولة السيارة، وتتمتع السيارة بسرعة عالية للغاية، حيث تبلغ سرعتها القصوى 210 أميال بالساعة، وتستطيع أن تقطع مسافة تتراوح بين 1000و3000 قدم بالساعة الواحدة، وستعمل اعتمادًا على الطاقة الكهربائية.

ويلقى هذا المشروع دعمًا ماليًا يقدر بحوالى نصف مليون جنيه إسترليني من قبل مجموعة من الرعاة مثل صندوق التنمية الإقليمي الأوروبي، ومن المتوقع أن يتم صرف دعم مالي جديد بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني من قبل بعض المستثمرين بالقطاع الخاص.

ويسعى القائمون على هذا الابتكار إلى الحصول على شهادة معتمدة من هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة، مؤكدين ثقتهم بقدرة هذا الاختراع على إبهار العالم.