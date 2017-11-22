نجاة رجل استلقى على سكة حديد أثناء عبور القطار عليها (فيديو)

نجا رجل هندي من موت مُحقق، في صورة تبدو كأنها ضرب من الخيال، حين افترش أرضية سكة حديد، قبيل مرور القطار عليها.

وقالت صحيفة “تايم نيوز”، إن الحادثة وقعت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث كان الرجل يركض مُحاولًا اللحاق بالقطار، ولكنه سقط بين قضبان السكة ليجد نفسه تحت القطار.

وبحسب الصحيفة، فإن الرجل زحف بين قضبان سكة القطار، واستلقى بشكل مسطح، في مسعى لإنقاذ نفسه، حيث نجح في ذلك وخرج بعد مرور القطار معافى وسط دهشة الحاضرين.

ورصدت كاميرات المراقبة المنصوبة في المكان الرجل مُستلقيًا بين قضبان السكة الحديدية بينما يمر القطار فوقه، لكن الرجل قام بعد عبور القطار دون أن يصاب بأذى وغادر المكان.