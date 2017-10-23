الهند.. إحراق رجل على قيد الحياة بسبب حمايته لابنته من التحرش

قالت الشرطة الهندية، اليوم الإثنين، إن مجموعة أشخاص أحرقوا رجلا وهوعلى قيد الحياة بعد أن حاول حماية ابنته من التحرش الجنسي.

وقال الشرطي آر إيه باندي إن نارمادا ساهو الذي يبلغ من العمر 45 عاما، توفي في المستشفى بولاية مادهيا برادي في وقت متأخر من يوم أمس الأحد.

وأوضح باندي بقوله ” لقد ألقينا القبض على المهاجمين الثلاثة، وقدمنا شكوى جنائية ضدهم وفتحنا تحقيقا في الواقعة”.

وقال أقارب ساهو إن أحد الجيران كان دائم التحرش بابنة ساهو، التي تبلغ من العمر 16 عاما، وهو ما دفع ساهو إلى التقدم بشكوى لدى الشرطة في آب/أغسطس الماضي”.

وطلب الجار من ساهو سحب الشكوى، وتشتبه الشرطة في أن الجار قدم إلى منزل ساهو بصحبة صديقين، وقام بسكب الكيروسين على ساهو وأضرم النار به.

يشار إلى أن مشكلة العنف الجنسي أصبحت محل اهتمام متزايد من المواطنين في الهند، منذ مقتل طالبة في نيودلهي إثر تعرضها لاغتصاب جماعي داخل حافلة في ديسمبر/كانون الأول 2012.