في جزيرة روسية.. العثور على بقايا وحش بحري يعود للقرن الـ18 (صور)

عثر مسؤولو الاحتياطي الطبيعي في روسيا على بقايا مخلوق بحري “بقرة البحر” تعرض للانقراض منذ فترة طويلة، ظهرت على جزر القائد النائية في بحر بيرينغ.

وتعد بقرة البحر، حيوان ثديي مائي كبير ويسمى أحيانًا خروف البحر، وينتمي إلى مجموعة الثدييات برتبة الخيلاني مثل حيوان الأطوم البحري.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انقرض الوحش الطويل الذي يبلغ طوله 20 قدمًا أي ما يعادل نحو 6 أمتار في القرن الثامن عشر لأنه كان هدفًا لصيادي الحروب.

وعثر المسؤولون على أضلاع للمخلوق، حيثُ أظهرت عملية الحفر التي استمرت مدة 8 ساعات، أن هذا العثور النادر يكشف وجود بقرة البحر، التي كانت متوطنة في مياه هذه الجزر بين روسيا وألاسكا.

ووجد المسؤولون 45 فقرة، و27 من الأضلاع، والكتف الأيسر وعظام أخرى لمخلوق بلا رأس، وسجل المستكشفون في القطب الشمالي مشاهد هذه الأبقار البحرية قبل أن تتوفى.

ومن المتوقع أن تصل الأبقار البحرية إلى 10 أمتار (30 قدمًا) ووزنها يبلغ 10 أطنان، ورصدت مفتش الاحتياطي الطبيعي ماريا شيتوفا الأضلاع بارزة من الهيكل العظمي الذي سيتم عرضه.

وتوجد ثلاثة أنواع من خروف البحر أو بقر البحر وهي بقر البحر الهندي الغربي، ويعيش في البحر الكاريبي على طول السواحل الشمالية الشرقية لأمريكا الجنوبية.

ويوجد أيضًا في مياه الشواطئ الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية، وبقر البحر الأمازوني، ويعيش في أنهار الأمازون والأورنوكو، والنوع الثالث هو بقر البحر الإفريقي الذي يعيش في مياه شواطئ غرب أفريقيا.

ويُعد بقر البحر الهندي الغربي والأمازوني من الحيوانات المهددة بالانقراض، وذلك لأنه يتم اصطيادها من أجل اللحم والفرو والزيت.