تقرير أمريكي: روسيا تساعد إيران في إنشاء ممر إلى بيروت

اعتبر معهد دراسات الحرب الأمريكي أن القوات الروسية تقوم بمساعدة إيران بشكل مباشر؛ لتحقيق هدفها في إقامة ممر حتى بيروت وفلسطين المحتلة عبر العراق وسوريا، من خلال توفير الدعم العسكري اللوجستي والجوي للقوات الإيرانية في سوريا.

وقال المعهد في تقرير اطلعت عليه “إرم نيوز”، اليوم السبت، إن القوات الروسية لا تزال تشارك بفعالية في قصف مقاتلي تنظيم داعش المتشدد ومناطق أخرى في مدينة البوكمال ومحيطها؛ لدعم الجيش السوري والقوات الإيرانية وحليفيها حزب الله الشيعي اللبناني وقوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية عبر الحدود مع العراق.

وأضاف التقرير أن روسيا وإيران تعتزمان توسيع تعاونهما العسكري واللوجستي مع الحكومة العراقية على طول الحدود السورية- العراقية، ما يعطي القوات الإيرانية نفوذًا طويل الأمد في المناطق الحدودية عبر منطقة البوكمال.

وقال التقرير: “هذا يعني أن إيران ستكون لها حرية التحرك على طول الطريق الدولي الرابط بين بغداد ودمشق. في هذا الإطار تقوم القوات الروسية بمساعدة إيران بشكل مباشر في تحقيق هدفها لإنشاء ممر من طهران إلى بيروت.”

وأضاف:”كما تقوم روسيا باستخدام دعمها المباشر للقوات الإيرانية من أجل تقييد حرية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وحليفتها قوات سوريا الديمقراطية على طول وادي نهر الفرات شرق سوريا. هذه التحركات تهدف في الحقيقة إلى تهيئة الظروف من أجل طرد القوات الأميركية من سوريا والعراق.”