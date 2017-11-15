سقطت بفوهة بركان.. مقتل 11 في تحطم طائرة تقل سياحًا غربيين

قالت شركة كوستال أفييشن إن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم شمال تنزانيا، اليوم الأربعاء، عندما تحطمت طائرة خفيفة كانت متجهة إلى متنزه سيرينجيتي الوطني، وهو مقصد شهير للسياح الغربيين.

وأوضحت الشركة أن الطائرة، وهي من طراز سيسنا كارافان، كانت تقل طيارًا وعشرة ركاب، كما كانت تنقل سياحًا من بلدة أروشا شمال البلاد، عندما سقطت في فوهة نجورونجورو البركانية في حوالي الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

وذكرت الشركة المتخصصة في تأجير الطائرات أنه لن يتم الكشف عن هوية الضحايا قبل إخطار ذويهم.

وأضافت الشرطة أن سبب الحادث لم يُعرف بعد.

وتنزانيا مقصد سياحي رئيسي في شرق إفريقيا، وتشتهر بسواحلها ورحلات السفاري في البرية وجبل كليمنجارو. وأغلب السياح الذين يأتون إليها من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا.