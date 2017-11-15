فتاة في أبوظبي تنفي زواجها رغم “عقد قران” حضره والدها وشهود وزوجها

قررت محكمة جنايات أبوظبي حجز قضية تزوير عقد زواج ضد شاب يحمل جنسية آسيوية إلى جلسة في يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، اتهمت فتاة آسيوية زوجها بتزوير عقد الزواج، وقدمت بحقه شكوى بتهجمه عليها في مكان عام.

وقالت إنها فوجئت به يحاول اجبارها على الذهاب معه إلى منزله بالقوة، الأمر الذي جعلها تصرخ وتطلب المساعدة، فتجمهر المارة حولهما، فعرض المتهم وثيقة عقد زواج على هاتفه، ليؤكد أنها زوجته.

وباستفسار النيابة حول صحة العقد، تبينت صحة عقد الزواج وأنه مسجل بشكل رسمي، وأن المأذون الذي وثق عقد الزواج تأكد من شخصية أطراف العقد، بمن فيهم والد الفتاة والشاهدين، وشاهد أصل وصورة جوازات سفرهم.

لكن القضية تعقدت أكثر عندما أنكرت الفتاة زواجها من المتهم، وطعنت بصحة العقد، كما أنكرت أن المذكور في العقد ليس والدها.

وبينت الفتاة أن والدها توفي في العام 2008، ولم يخرج من بلده أبدًا، ولم يستخرج وثيقة جواز سفر، وأنها لا تعرف الشخص الذي قدم إلى الإمارات في العام 2009 وادعى أنه والدها وقام بإتمام عقد الزواج بحضور المأذون الشرعي الذي شاهد أصل جواز سفره.