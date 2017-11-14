أبوظبي.. تأجيل قضية “التحول الجنسي” للرد على التقرير الطبي النهائي

أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية طلب 3 فتيات تحولن لذكور إلى 5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل من أجل الرد على تقرير اللجنة الطبية النهائي.

وكانت اللجنة الطبية المشكلة من قبل المحكمة سلمت لوكيل الفتيات الثلاث، المحامي علي المنصوري، نسخة من تقريرها النهائي بعد تأجيلات استمرت لـ 7 جلسات متتالية، وفق ما ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية.

وقالت الصحيفة إن “المنصوري طلب وقتًا إضافيًا للاطلاع على التقرير والرد عليه، الأمر الذي وافقت عليه المحكمة وقررت على إثره تأجيل النظر في القضية إلى جلسة الخامس من الشهر المقبل”.

وكانت المحكمة شكلت في وقت سابق، لجنة طبية لإبداء الرأي في الدعوى التي تقدمت بها 3 فتيات لتغيير جنسهن وتعديل أسمائهن في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحول خارج الإمارات.