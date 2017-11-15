شاهد ردة فعل المذيعة لحظة احتراق استوديو قناة كويتية على الهواء مباشرة (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو، اللحظة التي شب فيها حريق في استوديو قناة “atv” “العدالة” الكويتية، خلال حديث أحد الضيوف مع الإعلامية أسرار السعيد.

وكان الضيف يتناول أحد الموضوعات في برنامج “ع السيف” ،في اللحظة التي سمعت فيها فرقعة، وأصوات بعض العاملين، إلا أن الإعلامية أسرار تابعت المقابلة متداركة الموقف، قبل أن تعلن عن فاصل إعلاني، وفي هذه الأثناء شوهد حريق يندلع في كواليس الاستوديو، فيما هم الضيف والإعلاميون بمغادرة المكان.

وذكر المدير التنفيذي للقناة، المذيع أحمد الفضلي، عبر اتصال هاتفي معه ،من قبل أحد البرامج الكويتية، أن جزءًا من الاستوديو احترق بسبب كشاف “لمبة”، وقع فيها تماس كهربائي لتشتعل النار، مؤكدًا أن الأضرار كانت مادية فقط، وبسيطة.

فيما أشاد متابعون بردة فعل الإعلامية أسرار، مطالبين بتكريمها، نظرًا لتماسكها، وتداركها الموقف لحظة فرقعة الكهرباء.