بالصور.. اصطدام 24 مركبة يخلف أكثر من 40 مصابًا في مصر

شهد أحد الطرق الجديدة الواصلة بين العاصمة المصرية القاهرة ومحافظات الوجه البحري، اليوم الاثنين، حادثًا مروريًا غريبًا ؛أدى لاصطدام 24 سيارة جملة واحدة، بسبب انعدام الرؤية.

ونتج عن الحادث المروري ،الذي وقع على طريق شبرا ـ بنها الحر نحو 40 مصابًا ،تم نقلهم إلى مستشفيات محافظتي القاهرة والقليوبية.

وأغلقت السلطات المعنية الطريق ؛لحين الانتهاء من رفع السيارات المتضررة، وإعادة السيطرة على الأمر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا أولية للحادث الغريب ،حيث أظهرت تلك الصور عددًا كبيرًا من السيارات المتضررة ،من الأمام والخلف بفعل الحادث، بينما يحاول بعض السائقين الآخرين تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.