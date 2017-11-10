من بينهم امرأة.. الشرطة السعودية تضبط عربيين هرّبا 22 شخصًا بهذه الطريقة

تمكنت السلطات السعودية في محافظة عسير، من ضبط شاحنة تقل 22 شخصاً بينهم امرأة مجهولو الهوية، قبل وصولهم إلى وجهتهم بمحافظة جدة.

وفي التفاصيل، فإن مركز الضبط الأمني في منطقة السعيدة بعسير نجح بوقف تهريب 22 شخصاً مجهولين إلى جدة، حيث تم وضعهم داخل شاحنة يقودها شخصان يحملان الجنسية السودانية.

وعقب التحقيق مع الوافدين، تبين أن من بين الأشخاص الذين كانوا على متن الشاحنة 6 يمنيين، و16 اثيوبياً، كانوا قاصدين محافظة جدة.

وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق بالحادثة للوقوف أكثر على تفاصيلها، حيث تم ضبط الشاحنة وإيداعها مركز أمن السعيدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.