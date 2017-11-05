إحباط محاولة لتفجير مطعم سياحي في المغرب (صور)

حاول 3 أشخاص، اليوم الأحد، تفجير مطعم “الخزامة” المتواجد في مدينة العرائش شمال المغرب، والمعروف باستقطابه عددًا كبيرًا من السياح الأجانب، إلا أن الأمن تدخل بسرعة لحظة إشعال النار، وألقى القبض على أحد المتورطين.

وتمكن المواطنون من اللحاق بالمتورط الثاني في الحادثة والقبض عليه، فيما لا يزال شريكهم الثالث فارًا.

وذكر شهود عيان لـ”إرم نيوز”، أن شخصين دخلا إلى المطعم وهما يحملان أسطوانتي غاز، وهدَّدا بأنهما سيفجّران المطعم بدعوى “محاربة المنكر”، وكان المطعم في تلك اللحظات يعج بما يزيد على 40 سائحًا من مختلف الجنسيات.

ولم يصدر أي بلاغ رسمي بعد بخصوص الحادثة، لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعمل إرهابي، أم كان للمتورطين دوافعهم الخاصة لارتكاب الجريمة.