المغرب يعلن إحباط مخطط لـ”داعش” لتنفيذ تفجيرات في المملكة 

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، أن خلية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في المملكة، ونشرت تفاصيل عن المواد والمعدات التي كانت بحوزة الخلية لتصنيع المتفجرات.

وأوقف السلطات المغربية، السبت الماضي، 11 شخصاً يشتبه في انتمائهم لخلية “إرهابية” موالية لداعش، ينشطون في 8 مدن شمالي ووسط المملكة، وخططوا لتنفيذ عمليات “إرهابية” تستهدف مواقع حساسة، بحسب ما أعلنته السلطات آنذاك.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم، إن الأبحاث على المواد المشبوهة، التي تم حجزها لدى الخلية بينت أن الأمر يتعلق بمواد كيماوية أساسية تدخل في صناعة المتفجرات، كانت ستستعمل من طرف أفراد هذه الخلية لتنفيذ مخططاتهم “الإرهابية” بالمملكة.

وأوضحت أن بعض هذه المواد الكيماوية تستعمل لتسريع عملية الانفجار وزيادة شدته، وأن قارورات إطفاء الحرائق المحجوزة يتم إعدادها كأوعية لتعبئتها بالمواد المتفجرة، مع إضافة كميات من المسامير والقطع الحديدية الصغيرة الحجم، بهدف إحداث خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وتابعت أن قارورات غاز البوتان (الغاز المستعمل في الطهي) التي تم حجزها، يمكن استعمالها كعبوات حارقة لمضاعفة قوة الانفجار أثناء تنفيذ العمليات “الإرهابية”.

وأضافت الداخلية المغربية أن باقي المعدات الأخرى تدخل في صناعة وتركيب الصواعق اللازمة لصناعة أنظمة تفجير العبوات الناسفة.

وشهد المغرب هجومًا في مدينة الدار البيضاء (شمال) في العام 2003، أودى بحياة 43 شخصاً، ثم هجومًا آخر في مراكش (جنوب) في العام 2013، أسقط 17 قتيلًا.