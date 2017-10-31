كويتية “بوية” تقاوم رجال الأمن

ألقت القوات الأمنية في الكويت القبض على “بوية” بعد ضبطها بملابس رجالية تشبّهًا بالجنس الآخر، وتمت إحالتها لإدارة مباحث الآداب.

ولدى قيام الدوريات بجولة أمنية في محافظة حولي، استوقفوا سيارة اشتبهوا بقائدها، وزادت الشبهات بعد سماع صوت نسائي يتحدث إليهم، رغم أن المظهر يدل على أنه شاب؛ ما استدعى طلب رخصة القيادة، ليكتشف رجال الأمن أنها فتاة كويتية متشبهة بالجنس الآخر، وفق صحيفة “الرأي”.

وبعد أن طلب رجال الأمن من “البوية” الترجل من السيارة، رفضت وتطاولت عليهم، وردت “حياتي وكيفي.. إنت شتبي”، وحين ترجلت من السيارة، قاومت رجال الأمن، ليتم السيطرة عليها بالقوة، وإيداعها في الدورية.

وأحيلت المواطنة إلى إدارة مباحث الآداب، إذ سجلت بحقها قضية تشبه بالجنس الآخر، وتقرر حجزها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

على من يطلق لقب البوية؟

يـُطلق لقب البوية في دول الخليج على الفتاة المسترجلة؛ التي تقلد الذكور في لباسها وسلوكها وقصة شعرها، بل وترتبط أحيانا بعلاقات عاطفية مع فتيات.

لكن بعض ممن يصفهن المجتمع بالبويات يؤكدن أنهن ولدن ذكورًا في أجساد إناث، ويعترفن بأنهن يعانين كثيرا بسبب انجذابهن العاطفي، وأحيانا الجنسي للبنات؛ ما يجر عليهن نقمة الأهل والمجتمع.