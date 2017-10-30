بالصور.. الكويتية نور الفلاح ترتبط بفنان بريطاني يكبرها بنصف قرن

رغم بلوغه الـ 74 عاماً، ما زال مطرب الروك والملحن والممثل وكاتب الأغاني والمنتج البريطاني، مايك جاجر، يبحث عن الحب، إذ ارتبط أخيراً بمنتجة الأفلام السينمائية المثيرة الكويتية الأصل نور الفلاح (22 عاماً)، والتي تصغره بـ52 عاماً.

والمعروف أن جاجر تزوج مرتين ودخل في علاقات جنسية طويلة مع 7 نساء أخريات، أثمرت عن 8 أبناء و5 أحفاد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التقطت عدسات الكاميرا مؤسس ونجم فرقة الستينيات “رولينغ ستونز”، مايك جاجر للمرة الأولى مع منتجة الأفلام السينمائية الكويتية نور الفلاح، وذلك بعد قضائهما رحلة رومانسية في باريس.

وقضى الاثنان بضع ليال رومانسية في باريس، حيث شوهدا معاً -أخيراً- كثيراً بينما بدا على الموسيقي العجوز السعادة البالغة من العلاقة التي جددت له شبابه.

وتقول مصادر مقربة من النجم إن مايك ما زال يمتلك جاذبيته الأسطورية، إلا أن أعضاء فرقته الموسيقية اندهشوا لرؤية الفتاة الجميلة نور، والتي أتت إلى باريس لرؤيته.

وأضافت المصادر أن “الاثنين عازبين، ويبدو أنهما يقضيان أوقاتاً سعيداً جداً معاً، ومارك يبدو عليه الاندفاع في حبها، كما ترتسم على وجهه السعادة والابتسامة دائماً، فضلاً عن الوميض الدائم في عينيه منذ أن التقى صديقته الجديدة”.

وتابعت أن “نور واثقة في نفسها كثيراً، وهي متعلمة ومثقفة، وتتصرف بشكل جيد في كل الأماكن الراقية والشهيرة التي يذهبان إليها معاً”.

وكان مايك التقى نور للمرة الأولى في شقة خاصة بضواحي باريس قبل قرابة أسبوعين، حيث أعاد السائق الفاتنة السمراء إلى فندقها في اليوم التالي.

ولم يتوقف الأمر على اللقاء الأول، إذ تمتع العاشقان بأمسيات مماثلة بعد بضعة أيام، فضلا عن ثلاثة مواعيد أخرى، بما في ذلك العشاء في أفخم المطاعم الباريسية.

يذكر أن نور الفلّاح شابة كويتية الأصل تعيش في مدينة “بيفرلي هيلز” بولاية كاليفورنيا، ودرست المسرح والإنتاج التلفزيوني والسينمائي بكلية تابعة لجامعة كاليفورنيا لوس آنجلوس.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التقى الزوجان عبر صديق مشترك، وهو المنتج بريت راتنر.

جاءت تلك التقارير بعد انتهاء قصة مايك مع راقصة الباليه ميلاني هامريك، والتي بدأ يواعدها بعد وفاة مصممة الأزياء لورين سكوت في العام 2013، والتي كانت شريكته خلال الـ13 عاماً السابقة حتى وفاتها وورث عنها ثروة طائلة.

ويشتهر مايك جاجر، بكثرة زيجاته ولديه الكثير من الأبناء، إذ إن الطفل الأكبر لمايك هو كاريس هانت جاجر، البالغ من العمر 46 عامًا، من علاقته مع مارشا هانت (70 عامًا).

كما أن لديه جايد جاجر (46 سنة) من زواجه من بيانكا جاغر (72 عامًا حالياً) و4 أطفال من جيري هول (61 عامًا حالياً) وهم: اليزابيث 33 عامًا، وجيمس 32 عامًا، وجورجيا 25 وجبريل 19 عاماً.

ولديه أيضا لوكاس، البالغ من العمر 18 عامًا، إثر علاقته مع المذيعة البرازيلية لوسيانا جمينيز (47 عاما).

وأخيراً، أنجبت الراقصة ميلاني من مايك طفله الثامن “جو” في العام 2016. وفي حينه، طار مايك 3500 ميل من لندن إلى نيويورك ليكون إلى جانب الراقصة أثناء الولادة.