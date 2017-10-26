“بصمة” تكشف لغز اختفاء كويتيتين

نجحت سلطات الأمن العام في الكويت في القبض على مواطنتين إحداهما مختفية منذ 2012، والأخرى منذ 2016، وذلك بفضل البصمات التي كشفت هويتهما.

وقالت الفتاتان في التحقيقات إنهما قضيتا المدة السابقة في المقاهي والمجمعات التجارية وكانتا تنتقلان للإقامة في شقق سكنية لبعض الصديقات، كما تنقلتا من مكان إلى آخر مع الصديقات.

واشتبه رجال سرية المهام، أثناء جولة في منطقة الفحيحيل، بفتاتين تتجولان بطريقة أثارت ارتيابهم، وبعد أن اقتربوا منهما، هربتا وقطعتا الشارع العام في محاولة للاختباء في إحدى العمارات السكنية.

وعندما تم القبض عليهما وطلب بطاقتيهما المدنيتين، ذكرت الفتاتان أنهما لا تحملان أي إثبات شخصية، فتم اقتيادهما إلى مخفر الشرطة، بحسب صحيفة “الراي”.

وتبين بعد التحقق من البصمات التعريفية أن الفتاة الأولى المتغيبة عن منزل ذويها منذ 5 أعوام مسجل بحقها قضية تغيب وهناك أوامر بالقبض عليها، في حين أن الأخرى متغيبة منذ 2016 ومطلوبة أيضا.

وأحالت الشرطة الفتاتين إلى مخفر الفنطاس تمهيدا لإعادتهما إلى ذويهما، في حين تم استدعاء الصديقات اللاتي تسترن عليهما ووفرن لهما مكانا للتخفي فيه.