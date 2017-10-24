ثور هائج ينطح مصارعًا ويسبب له إصابات “خطيرة” (فيديو)

نجا مصارع الثيران المكسيكي ارتورو ماسياس (35 عامًا) ، من الموت بأعجوبة بعد أن نطحه ثور هائج في رقبته خلال مباراة مصارعة الثيران ، ولكنه عاد لاحقًا إلى الحلبة لقتل الحيوان الغاضب.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تعرض المصارع لإصابات خطيرة خلال مهرجان أقيم في “بلازا دي توروس مونومنتال دي أجواسكالينتيس” في “سان ماركو” بالمكسيك، أمس الاثنين.

وجاء تنظيم هذا المهرجان ضمن عمل خيري لمساعدة ضحايا زلزال المكسيك.

ويُظهر الفيديو ماسياس وهو يسخر من الثور الذي يبلغ وزنه 1200 رطل، بينما يحاول الحيوان مهاجمته.

وعندما أخطأ ماسياس في تقدير تحركات الثور ،أسقطه الحيوان أرضًا، وجرحه 3 مرات ،إحداها على بعد سنتيمترات من قصبته الهوائية.

ويمكن رؤية زملاء المصارع يساعدونه على الخروج من الحلبة ،قبل نقله للفريق الطبي ،الذي حذره من إكمال المصارعة ،ولكنه تجاهل التعليمات ،وعاد إلى الحلبة ؛ليكمل المصارعة ،ويقتل الثور قبل نقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته.

وفي المستشفى قال المصارع: “إنه عرف مدى خطورة المتابعة ، ولكنه لم يرغب في تخييب ظن ضحايا الزلزال”.