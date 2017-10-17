شاهد لحظة إنقاذ طفل من الموت اختناقًا في حافلة مدرسية مغلقة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مؤثر، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، لحظة إنقاذ طفل من الموت اختناقاً في حافلة مدرسية بقي محبوساً فيها لعدة ساعات، بعد أن أقفلها صاحبها وغادر دون أن يلحظ وجود الطفل.

ويظهر في المقطع المتداول أحد الأشخاص وهو يقوم بإخراج الطفل من نافذة الحافلة بعد كسرها. وبدت على الطفل علامات الإجهاد بسبب بقائه في الحافلة التي ترتفع درجة حرارة الهواء بداخلها فور إغلاقها.

ويقول مدونون سعوديون إن الحادثة وقعت في المملكة، دون أن يتسنى لـ “إرم نيوز” التحقق من ذلك أو من تاريخها، في حين لم يصدر أي تعليق من وزارة التعليم في المملكة حتى الآن.

ويقول مغردون سعوديون على موقع “تويتر” إن أحد المواطنين لاحظ وجود الطفل في الحافلة عن طريق الصدفة، فقام بكسر إحدى نوافذها بعد أن فشل بالاتصال بسائق الحافلة، وأخرج الطفل بحضور عدد من المارة.

وتعيد تلك الحادثة إلى الأذهان وفاة الطفل نواف السلمي (8 أعوام) الذي توفي قبل حوالي عام ونصف العام مختنقاً بعدما نسيه سائق الحافلة المدرسية بداخلها لمدة 6 ساعات في مدينة جدة.