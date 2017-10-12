سعوديون يقتحمون مستشفى ويحطمون قسم الطوارئ عقب وفاة طفل

هاجم ذوو طفل في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان السعودية قسم الطوارئ بمستشفى أبو عريش، حيث اقتحموا القسم، بحجة أن الفريق الطبي فشل في إنقاذ حياة ابنهم حين وصل للمستشفى، عقب إصابته في حادث.

فيما ألقت الجهات الأمنية القبض على عدد من أفراد ذوي الطفل الذي شاركوا في الاقتحام.

وفي التفاصيل، أن مجموعة من الشبان وصلوا إلى المستشفى وهم يحملون طفلا في حالة خطيرة بعد إصابته في حادث، فقام الفريق الطبي بإجراء الإسعافات المعتادة لمثل هذه الحالات، لكن سرعان ما باءت محاولاته بالفشل وتوفي الطفل، وفق صحيفة “سبق”.

وفوجئت إدارة المستشفى بدخول ذوي الطفل في مشادة مع الفريق الطبي، ثم قيامهم باقتحام قسم الطوارئ وتكسير البوابات وأجهزة غرف الإنعاش والاعتداء على الطاقم الطبي والتسبب في إصابة أحد الإداريين، موضحةً أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً في القضية، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.