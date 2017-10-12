متهم باغتصاب امرأة في بريطانيا يزعم أمام الشرطة أنه “صدام حسين”

زعم رجل، هاجم واغتصب امرأة خلف متجر “هالفورد” في بريطانيا، أنه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الرجل، ويدعى عبدالعزيز الشمري (21 عامًا)، متهم باغتصاب امرأة بعد سحبها إلى ضفاف نهر في وسط مدينة دارلينغتون، شمال شرق بريطانيا.

واعتقل الشمري بعد فترة وجيزة من العثور على الضحية ،بالقرب من نهر سكيرني ووجهها وملابسها مغطاة بالدماء.

وعندما ألقي القبض عليه، صاح المدعى عليه: “هل تعرف صدام حسين؟ أنا صدام حسين، لن أتحدث إليكِ، فأنت امرأة”، كما أشار مرتين إلى إنجلترا بألفاظ نابية وصرخ “اقتلوني الآن”.

وقالت المحكمة إن الشمري ،كان يشاهد مقاطع فيديو جنسية لساعات على هاتفه النقال في وقت سابق، وشرب زجاجتين من الخمر ،وكان في حالة سكر.

وأضاف الرقيب في الشرطة البريطانية، غاري أونيل، في بيان قرأه أمام لجنة المحلفين في محكمة تيسايد، أنه “بدأ يصرخ بكلمات مثل أنه صدام حسين”.

ثم اتهم الشمري ،بمهاجمة امرأة أخرى عندما غادر حانة في غريهوند، وقالت الضحية لضباط الشرطة في فيديو تم تشغيله من قبل هيئة المحلفين: “ترك الحانة وجاء لي ودفعني على العشب أمام ضفاف النهر”.