كلوديا حنا تكشف حقيقة تهديدها بشأن دور رغد صدام حسين (فيديو إرم)

نفت الفنانة العراقية كلوديا حنا، تلقيها أي تهديدات حيال قبولها تجسيد دور رغد ابنة صدام حسين في فيلم سينمائي يتناول قصة حياة الرئيس العراقي الراحل.

وقالت في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لمهرجان الفضائيات العربية هذا العام، إن اعتذارها عن تجسيد الدور ؛جاء نتيجة قناعتها الشخصية بأنها لاتريد أن تغضب أي من الطرفين سواء المعارض للفكر أو المؤيد له، مشيرة إلى أن العراق حاليًا به الكثير من المشكلات السياسية التي لا تريد إقحام نفسها فيها.

وأضافت كلوديا حنا أنها كانت تتمنى تجسيد هذا الدور، ولكن بشرط أن يكون الإنتاج عربيًا بالكامل ،وليس مثل المنتج الحالي الأمريكي من أصل عراقي، وأن يكون سيناريو العمل مكتوبًا بمهنية وحرفية عالية.

وشاركت كاميرا “إرم نيوز” كواليس حفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لمهرجان الفضائيات العربية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والصحافة وكبار الشخصيات العامة والثقافية في مصر والوطن العربي، لتكريم النجوم الذين تألقوا في السباق الرمضاني الماضي.