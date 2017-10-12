إصابة 4 عمال أثناء السيطرة على حريق بحقل “برقان” الكويتي

أصيب 4 أشخاص إصابات متفاوتة الخطورة جراء حريق شب في أحد الحقول النفطية في الكويت.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن إن شركة نفط الكويت تمكنت اليوم الخميس من السيطرة على حريق نشب مساء أمس الأربعاء في أحد مواقع العمل بحقل برقان أكبر حقول النفط الكويتية على الإطلاق.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي في شركة نفط الكويت مناحي العنزي قوله على حساب الشركة على تويتر إن “الحادث نتجت عنه إصابة أربعة أشخاص من عمال المقاول المشرف على الموقع بحروق مبينة أن إصابة أحدهم من الدرجة الثانية، وجار حاليا علاج المصابين في مستشفى الأحمدي”.

وقال العنزي إن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت “حضرت فورًا إلى الموقع وتمت السيطرة على الحريق في حينه والتعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لدى الشركة”.