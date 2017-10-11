بالفيديو.. مسلح يطعن شرطيًا في الكويت

أثار مقطع يظهر لحظة قيام مطلوب بطعن شرطي بأداة حادة أثناء محاولته اعتقاله في منطقة خيطان وسط الكويت، استياء الكثير من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وبحسب مقطع الفيديو الذي تداوله ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “توتير“، فقد كان المطلوب الذي لم يكشف مقطع الفيديو عن هويته، يعتلي ظهر سيارة أثناء محاولة الشرطي القبض والسيطرة عليه من دون معرفة خلفيات وأسباب الاعتقال.

وبعد صعود الشرطي وتعرضه للطعن حاول الشخص المطلوب النزول من فوق السيارة والهروب من مكان الحادث، حيث سارع إليه عدد من أفراد الشرطة مستخدمين الهروات والصواعق الكهربائية للقبض عليه.

وطالب ناشطون عبر تويتر، السلطات الكويتية، بالتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الأمن.